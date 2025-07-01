Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин назвал ориентировочные сроки своего восстановления после травмы крестообразной связки и мениска.

В первом круге я точно не сыграю – это уже понятно. Но постепенно начинаю делать упражнения, уже встаю на ногу. Большую часть дня пока отдыхаю, но каждый день под контролем – со мной на связи. Сделаю все, чтобы пройти путь максимально качественно.

Вынужденная пауза – это шанс стать сильнее – и телом, и умом. Впервые за карьеру я пропущу больше трех недель. Я не могу изменить прошлое, но могу сделать максимум для будущего. Да, будет трудно, будет много работы, но рядом со мной те, кто не даст сдаться.

Цель проста – каждый день просыпаться и выкладываться на все сто. Это не только про упражнения, но и про дисциплину, питание, позитивное мышление, ежедневную рутину. Хочу сделать шаг вперед в нескольких направлениях – и вернуться на поле еще сильнее, – рассказал Кочергин в интервью «Футболу 24».