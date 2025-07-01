Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин объяснил, почему после травмы крестообразной связки и мениска ему потребовалась операция.

При такой травме операция необходима. Я решил остаться в Познани, рядом с врачом. Здесь я занимаюсь с профессиональным реабилитологом, и что очень важно – между ним, врачом и клубом Ракув есть постоянная прямая связь. Это создает эффективную систему контроля. Сейчас уже второй день после операции – и я знаю, что каждый следующий шаг приближает меня к возвращению на поле.

Самым трудным в период до операции было ожидание. И мысли: чтобы все прошло хорошо, чтобы не возникло осложнений. Но сегодня я уже сосредоточен на том, чтобы шаг за шагом двигаться вперед, – рассказал Кочергин в интервью «Футболу 24».