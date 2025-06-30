Раку́в не оставил в беде Кочергина, который получил серьёзную травму.
Украинский хавбек сделал «кресты»
около 2 часов назад
Полузащитник Ракува Владислав Кочергин рассказал, как проходила операция после травмы крестообразных связок колена. Его слова приводит Футбол 24.
Я консультировался с друзьями, знакомыми, докторами, слушал и советы клуба. В итоге решил, что операцию мне сделают в Польше - в Познани, у главного врача сборной Польши Яцека Ярошевского. Его многие рекомендовали, так что выбор был осознанным, - сказал Кочергин.
Сроки восстановления футболиста оцениваются от 9 до 12 месяцев. Хавбек рискует полностью пропустить сезон-2025/2026.
29-летний игрок присоединился к Ракуву в марте 2022 года и за это время провел 133 матча, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. До перехода в Польшу он выступал за Зарю и Днепр.