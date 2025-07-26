Сергей Стаднюк

Ковалевский Колос провел в субботу два контрольных матча, завершив победами летнюю программу спаррингов. В первой игре команда уверенно разгромила новичка Премьер-лиги Эпицентр со счетом 5:0. Отличились Аринальдо Ррапай, который открыл счет после передачи Кане, Никита Бурда, забивший головой после подачи углового, а также Даниил Алефиренко и Максим Третьяков, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперника. Завершил разгром Артем Гусол, эффектно пробив после прорыва по флангу.

К вашему вниманию обзор матча.

Во втором поединке дня Колос минимально обыграл команду ЮКСА. Единственный мяч в матче забил правый защитник Андрей Понедельник, удачно подключившийся к атаке в первом тайме. Таким образом команда из Ковалевки завершила подготовку к новому сезону двумя победами без пропущенных голов, продемонстрировав хорошую форму накануне официальных матчей.

Контрольные матчи

Колос – Эпицентр 5:0

Голы: Ррапай, 12, Бурда, 65, Алефиренко, 67, Третьяков, 78, Гусол, 85

Колос – ЮКСА 1:0

Гол: Понедельник, 28

Ранее также два контрольных матча в один день провел Рух.