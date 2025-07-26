Сергей Стаднюк

Верес и Рух провели заключительные матчи летнего межсезонья, сыграв сразу два спарринга друг против друга. В первой встрече ровенчане имели много голевых моментов, но проблемы с реализацией не позволили им достичь положительного результата. Хозяева открыли счет после эффектного удара Ростислава Ляха, а во втором тайме Бабукар Фаал удвоил преимущество львовян. Верес тоже имел шансы — Владислав Шарай не реализовал выход один на один, а Виталий Бойко не попал в пустые ворота с нескольких метров. Один из мячей гостей после роскошной передачи Дмитрия Годи был отменен из-за офсайда.

Кардинально противоположным оказался второй матч. Верес уже в дебюте открыл счет. Дмитрий Матковский удачно замкнул прострел Сергея Стеня, а после подсказки лайнсмена арбитр засчитал гол. Впоследствии ровенчане имели шанс удвоить преимущество, но Волли и Годя не реализовали моменты. Перед перерывом Рух отыгрался благодаря голу Василия Рунича, однако финальное слово осталось за ровенчанами. В быстрой атаке Матковский ассистировал Волли, который красивым ударом в касание перебросил вратаря и установил окончательный счет — 2:1 в пользу гостей. Благодаря этой победе Верес уверенно завершает сбор, имея за спиной еще шесть выигранных контрольных матчей.

Следующий вызов — поединок с Динамо на старте нового сезона УПЛ. На Рух же ждет более простая задача — новичок в лице Полтавы.

Контрольные матчи

Рух — Верес 2:0

Голы: Лях, 11, Фаал, 86

Рух: Герета, Лях, Холод, Левицкий, Роман, Подгурский, Пастух, Притула, Алмазбеков, Китела, Фаал.

Верес: Горох, Стамулис, Гончаренко, Ципот (Чечер, 83), Смиян, Харатин, Куция, Стень (Годя, 46), Шарай, Бойко, Ндукве.

Рух — Верес 1:2

Голы: Рунич, 34 — Матковский, 12, Волли, 68

Рух: Клименко, Джума, Товарницкий, ГНП (Себро, 62), Ясинский, Сапуга (ГНП, 28), Бойко, Квас (Эдсон, 72), Клайвер (ГНП, 46 (Дзюринец, 68)), Касарда (ГНП, 58), Рунич.

Верес: Кожухарь, Протасевич (Видрич, 60), Вовченко, Чечер, Яхонтов, Матковский (Клец, 35), Годя (Матковский, 46), Кучеров, Баран, Стень (Сайчишин, 46), Волли.