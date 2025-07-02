Сергей Стаднюк

Защитник Тимофей Сухар покинул Колос. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Левый защитник присоединился к ковалёвцам только в марте 2025 года. Однако срок действия его контракта уже истек.

Футболист успел провести лишь два матча за основную команду без результативных действий. Но каким был один из них. Это была дебютная игра в Премьер-лиге против донецкого Шахтёра, которая завершилась фееричной победой Колоса со счетом 4:2.

Всего за карьеру 26-летний Сухар также играл за Карпаты, Скорук, словацкую Петржалку, Зарю, ВПК-Агро, Металлург Запорожье и Днепр-1. Несмотря на такое количество трансферов, ни разу за него не платили реальные деньги. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тысяч евро.

Ранее Верес подписал бывшего голкипера Колоса.