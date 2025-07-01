Верес подписал бывшего вратаря Колоса
Футболист сменил команду
25 минут назад
Фото: НК Верес
Верес официально объявил о подписании контракта с голкипером Валентином Горохом, последним клубом которого был ковалёвский Колос.
Вратарь подписал соглашение с ровенским клубом на три года, сообщает пресс-служба Вереса.
За свою карьеру 24-летний Горох выступал за Карпаты, Александрия и Колос. На счету футболиста шесть матчей за юношеские сборные Украины U17 и U18.
Ранее сообщалось, что Верес подписал бывшего игрока ЛНЗ.
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