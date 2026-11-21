Колос вырвал победу в Харькове. Команда Костышина совершила камбэк после пропущенного гола на первой минуте.
Ковалевцы заработали три очка
Колос одержал волевую победу над Харьковом в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок в Коваливке завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Гости шокировали соперника уже на первой минуте встречи: Иван Калюжный после передачи Бато Забергджи ударом с средней дистанции попал в ближний угол. Однако на 18-й минуте Ардит Тахири сыграл на добивании после сейва Георгия Ермакова и восстановил равновесие.
Перед перерывом Харьков получил шанс снова выйти вперед, но на 39-й минуте Питер Итодо не реализовал пенальти. Развязка наступила на 82-й минуте: Юрий Климчук завершил быструю атаку Колоса после передачи Дениса Ндукве и принес хозяевам три очка.
После этой победы Колос имеет 15 баллов и занимает восьмое место, проведя 11 матчей. Харьков с 21 очком после десяти встреч остается четвертым.
В следующем туре 27 ноября Колос будет гостить у Левого Берега, а Харьков 30 ноября сыграет в гостях против Кудривки. Обе встречи начнутся в 13:00.
УПЛ, 13-й тур
Колос – Харьков – 2:1
Голы: Тахири, 18, Климчук, 82 – Калюжный, 1.
- Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026