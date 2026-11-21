Павел Василенко

Колос одержал волевую победу над Харьковом в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок в Коваливке завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости шокировали соперника уже на первой минуте встречи: Иван Калюжный после передачи Бато Забергджи ударом с средней дистанции попал в ближний угол. Однако на 18-й минуте Ардит Тахири сыграл на добивании после сейва Георгия Ермакова и восстановил равновесие.

Перед перерывом Харьков получил шанс снова выйти вперед, но на 39-й минуте Питер Итодо не реализовал пенальти. Развязка наступила на 82-й минуте: Юрий Климчук завершил быструю атаку Колоса после передачи Дениса Ндукве и принес хозяевам три очка.

После этой победы Колос имеет 15 баллов и занимает восьмое место, проведя 11 матчей. Харьков с 21 очком после десяти встреч остается четвертым.

В следующем туре 27 ноября Колос будет гостить у Левого Берега, а Харьков 30 ноября сыграет в гостях против Кудривки. Обе встречи начнутся в 13:00.

УПЛ, 13-й тур

Колос – Харьков – 2:1

Голы: Тахири, 18, Климчук, 82 – Калюжный, 1.