Команды украинцев проиграли 5 из 7 матчей квалификации Лиги конференций, но у одного из них – ассист
Неоднозначный день для соотечественников...
около 1 часа назад
Завершились все первые матчи стартового раунда квалификации Лиги конференций.
Сразу в семи играх минимум в заявку попали украинцы. К вашему вниманию результаты этих встреч.
- Защитник Дюделанжа Алан Аусси весь матч с Атлетиком Эскальдес провел на скамейке запасных.
- Полузащитник Ордабасы Юрий Вакулко отыграл 80 минут и оформил ассист на Имнадзе, который, впрочем, не помог избежать поражения от Торпедо Кутаиси. Еще один украинский новичок Владислав Наумец вышел на замену в перерыве.
- Защитник Урарту Евгений Цымбалюк провел на поле весь матч против белорусского Нёмана. Нападающий армянской команды Артём Полярус отыграл 56 минут, а защитник Антон Братков на поле не выходил. Интересно, что на последних минутах голкипер армян Матинян получил красную карточку, когда уже все замены были использованы.
- Защитник Нымме Калью отыграл 61 минуту в матче против Партизани. Хавбек эстонского клуба Александр Мусолитин провел на поле всю игру.
- 18-летний нападающий ДФЦ Даугавпилс Артем Гаржа все 90 минут матча против Влазнии провел на скамейке запасных.
- Полузащитник литовского Гегельманна Артем Щедрий отыграл 73 минуты против ирландского Сент-Патрикса.
- Защитник армянского Пюника Сергей Вакуленко провел полный поединок против Тре Фиори из Сан-Марино.
Ответные матчи в этих парах состоятся 17 июля.
Лига конференций. Стартовый раунд квалификации, первый матч
Атлетик Эскальдес (Андорра) – Дюделанж (Люксембург) 2:0
Голы: Виейра, 9, Карпио, 15
Торпедо (Кутаиси, Грузия) – Ордабасы (Казахстан) 4:3
Голы: Йонсен 30, Шимич 45+2, Йонсен 79, Шимич 90+4 - Кепецене 32, Имнадзе 35, Кепецене 69
Урарту (Армения) – Нёман (Беларусь) 1:2
Голы: Калукян 68 – Сучков 49, Савицкий 54
Удаление: Матинян, 94 (вторая ЖК)
Нымме Калью (Эстония) – Партизани (Албания) 1:1
Голы: Маннилаан, 47 – Скука, 51
Влазния (Албания) – Даугаве (Латвия) 0:1
Гол: Лизуновс, 85
Сент-Патрикс (Ирландия) – Гегельман (Литва) 1:0
Гол: Кина, 81 (пен.)
Тре Фиори (Сан-Марино) – Пюник (Армения) 1:0
Гол: Манфрони, 63
Также почти определился будущий соперник Полесья в квалификации Лиги конференций.
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