Сергей Стаднюк

В первом матче стартового раунда квалификации Лиги конференций Санта Колома на выезде сенсационно разгромила Борац.

Гости шокировали боснийскую команду ещё до перерыва, забив трижды за 11 минут. Моурело открыл счет на 29-й минуте, Систеро удвоил его с пенальти, а Фернандес довел разрыв до неприличного.

Во втором тайме андоррцы продолжили доминировать – Леон забил четвертый мяч на 66-й минуте. Однако тут уже включилась команда из Баня-Луки. Кулашин немного подсластил горечь поражения на 71-й минуте.

В матче-ответе, который состоится 17 июля, боснийцам нужно сотворить настоящее чудо, чтобы отыграть такое отставание. Напомним, что победитель этой пары сыграет с Полесьем во втором раунде квалификации.

Лига конференций. Стартовый раунд квалификации, первый матч

Борац – Санта Колома 1:4

Голы: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Систеро, 34, (пен.), Фернандес, 40, Леон, 66

Борац: Юркас, Эррера, Каролина, Диуф (Челич, 46), Роган (Квржич, 46), Савич, Граховац (Огринец, 46), Хирош (Жорич, 63), Вукович, Перич (Марчетич, 80), Кулашин

Санта-Колома: Руис, Систеро (Родригез, 77), Николас, Родригес, Креспо, Ремолинс, Архона Марин, Ферейра (Пуэрто Бельярт, 61), Фернандес (Килиан, 70), Моурело, Леон (Хериби, 70)

Предупреждения: Хирош (34), Квржич (82), Жорич (90+3) – Моурело (50)