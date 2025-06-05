Комо не отпускает Фабрегаса в Интер

Клуб блокирует переход испанца из-за долгосрочного проекта

около 17 часов назад

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Сеск Фабрегас не может официально стать главным тренером Интера, несмотря на достигнутое соглашение с миланским клубом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Комо, который в настоящее время возглавляет испанец, пока не дает согласие на его переход. Руководство бьянкоблу настаивает на сохранении долгосрочного проекта с Фабрегасом и считает, что наставник должен остаться.

В то же время все детали контракта между Интером и 37-летним специалистом уже согласованы. Решение ситуации теперь зависит от того, сможет ли Фабрегас договориться с руководством Комо о расторжении договора. Решение должно быть принято уже сегодня, 5 июня. Миланский клуб готов выплатить компенсацию за переход тренера.

Напомним, что предыдущий наставник Интера Симоне Индзаги покинул команду и возглавил Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

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