Комо не отпускает Фабрегаса в Интер

Сеск Фабрегас не может официально стать главным тренером Интера, несмотря на достигнутое соглашение с миланским клубом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Комо, который в настоящее время возглавляет испанец, пока не дает согласие на его переход. Руководство бьянкоблу настаивает на сохранении долгосрочного проекта с Фабрегасом и считает, что наставник должен остаться.

В то же время все детали контракта между Интером и 37-летним специалистом уже согласованы. Решение ситуации теперь зависит от того, сможет ли Фабрегас договориться с руководством Комо о расторжении договора. Решение должно быть принято уже сегодня, 5 июня. Миланский клуб готов выплатить компенсацию за переход тренера.

Напомним, что предыдущий наставник Интера Симоне Индзаги покинул команду и возглавил Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.