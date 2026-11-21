Конец неудачной серии. Карпаты минимально победили Зарю и прервали черную полосу
Судьбу поединка решил один мяч
Карпаты на своем поле победили Зарю с счетом 1:0 в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Единственный гол встречи на стадионе «Украина» во Львове забил Ян Костенко.
На 32-й минуте после подачи с фланга в штрафной площадке луганчан возникла суматоха. Быстрее всех сориентировался Костенко, который переправил мяч в сетку и принес хозяевам три очка.
Эта победа имеет особое значение для львовян, ведь перед встречей их безвыигрышная серия в матчах с Зарей насчитывала 18 поединков: шесть ничьих и 12 поражений. Кроме того, Карпаты проиграли луганчанам девять встреч подряд.
После 12 проведенных матчей команда Франка Фернандеса имеет 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре, 29 ноября, львовяне примут Полесье. Начало встречи в 18:00.
Заря с 18 баллами после 13 игр идет седьмой. 28 ноября команда Виктора Скрипника сыграет на выезде против Оболони. Матч начнется в 13:00.
УПЛ, 13-й тур
Карпаты – Заря – 1:0
Гол: Костенко 32.
- Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026