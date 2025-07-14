Главный тренер Вереса Олег Шандрук поделился мыслями после побед команды в контрольных матчах с Кудривкой (1:0) и Колосом-2 (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, хочу поблагодарить игроков за этот недельный цикл. И, как итог, за этот игровой день. К экватору сборов мы подошли уже с определенной накопленной усталостью. Поэтому, еще раз хочу поблагодарить ребят. Они хорошо работают. И заметно, что работают с желанием.\

Сейчас мы отдохнем и уже со следующей недели готовимся к следующим спаррингам против Оболони. А там дальше – и чемпионат вскоре.\

Насколько эффективно в этих матчах себя проявили новички и наша молодежь? Все идет по плану. Есть конкуренция, все хотят играть. Это радует. Еще раз подчеркну – это сборы. И самое главное сейчас то, что у команды есть желание тренироваться и работать. Только время и стартовые туры чемпионата покажут, насколько хорошо мы подготовились к новому сезону.\