Клуб УПЛ стремится перезапустить карьеру талантливого легионера
Верес вышел на игрока с предложением
около 1 часа назад
Фото: НК Верес
Полузащитник австрийского Капфенберга Блерон Красничи входит в сферу интересов Вереса, сообщает «Бей-Беги».
23-летний воспитанник Шальке считался одним из талантливых проспектов Косово, которому не удалось выйти на топовый уровень.
Ранее сообщалось, что Верес подписал 19-летнего африканского форварда.
Красничи в дебютном сезоне за Капфенберг отыграл 23 матча: 2 гола, 3 ассиста. Transfermarkt оценивает косовара в 225 тысяч евро.
Экс-лидер Вереса объяснил, почему он решил понизиться в классе.