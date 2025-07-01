Евгений Коноплянка и Роман Зозуля прекратили сотрудничество с полузащитником Металлиста 1925 и сборной Украины Иваном Калюжным. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

На сайте Transfermarkt больше не фигурирует у Ивана Калюжного в строке «Агенты» компания Talented Birds. То есть, Роман Зозуля и Евгений Коноплянка, из того, что я знаю, больше не занимаются делами Калюжного.

И, как мне кажется, это совпадает с появлением слухов о том, что Калюжным интересуются в Польше. То есть кто-то из, возможно, новых агентов Калюжного активно его где-то предлагает.

Но, опять же, я абсолютно не верю, что сейчас Калюжному кто-то предоставит возможность куда-то уйти. И я хочу напомнить, что у Калюжного зимой было два предложения от иностранных клубов – это Герта и Плимут. Обе стороны предлагали зарплату в размере 25-30 тысяч евро – то есть то же самое, что сейчас Калюжный имеет в Металлисте 1925.