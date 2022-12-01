Известны уже 10 участников плей-офф чемпионата мира-2022
Коноплянка назвал сборные, которые сыграют в финале чемпионата мира-2022
Экс-хавбек национальной команды Украины дал свой прогноз на турнир
01 декабря 08:33
Евгений Коноплянка / фото - Eurosport
Полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка поделился прогнозом на исход чемпионата мира-2022.
– За кого болеете на Мундиале?
– За Испанию и Португалию.
– А кто сыграет в финале?
– Испания с Португалией (улыбается).
Напомним, лишь один из фаворитов Коноплянки гарантировал себе место в плей-офф мундиаля.
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