Определились еще две пары 1/8 финала чемпионата мира-2022
Концовка, лишившая мечты. Обзор матча Саудовская Аравия – Мексика
«Ацтеки» забили не по правилам, а потом еще и пропустили
01 декабря 00:59
Фото - AFP
В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию (2:1). В концовке встречи забил полузащитник Салем Аль-Досари.
Этот гол, а также не засчитанный ранее мяч мексиканцев лишил их нужной разницы забитых и пропущенных в борьбе за второе место. Вашему вниманию обзор матча.
Из группы C в плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши.
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