Концовка, лишившая мечты. Обзор матча Саудовская Аравия – Мексика

«Ацтеки» забили не по правилам, а потом еще и пропустили

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В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию (2:1). В концовке встречи забил полузащитник Салем Аль-Досари.

Этот гол, а также не засчитанный ранее мяч мексиканцев лишил их нужной разницы забитых и пропущенных в борьбе за второе место. Вашему вниманию обзор матча.

Из группы C в плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши.