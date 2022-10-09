«Аталанта» с Малиновским одолела «Фиорентину», «Специя» без Коваленко была разгромлена «Лацио»
Коваленко восстановился после травмы
Полузащитник тренировался в общей группе
09 октября 10:10
Фото: Spezia
Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко восстановился после травмы.
Из-за повреждения он не сыграл на прошлой неделе в матче против «Лацио». Ту встречу его команда проиграла 0:4.
Теперь же игрок готов и уже тренировался в общей группе, сообщает сайт клуба. Также он попал в заявку на матч с «Монцой» 9 октября.
На счету украинца шесть матчей в нынешнем сезоне.
Отметим, что Виктор пропускал игры за сборную Украины из-за повреждения.
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