Коваленко восстановился после травмы

Полузащитник тренировался в общей группе

Фото: Spezia

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко восстановился после травмы.

Из-за повреждения он не сыграл на прошлой неделе в матче против «Лацио». Ту встречу его команда проиграла 0:4.

Теперь же игрок готов и уже тренировался в общей группе, сообщает сайт клуба. Также он попал в заявку на матч с «Монцой» 9 октября.

На счету украинца шесть матчей в нынешнем сезоне.

Отметим, что Виктор пропускал игры за сборную Украины из-за повреждения.