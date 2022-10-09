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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Коваленко восстановился после травмы

Полузащитник тренировался в общей группе
Футбол Серия А (Италия)
09 октября 10:10
Коваленко восстановился после травмы
Фото: Spezia

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко восстановился после травмы.

Из-за повреждения он не сыграл на прошлой неделе в матче против «Лацио». Ту встречу его команда проиграла 0:4.

Теперь же игрок готов и уже тренировался в общей группе, сообщает сайт клуба. Также он попал в заявку на матч с «Монцой» 9 октября.

На счету украинца шесть матчей в нынешнем сезоне.

Отметим, что Виктор пропускал игры за сборную Украины из-за повреждения.

 

Андрей Усмонов
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Виктор Коваленко Специя

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