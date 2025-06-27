Козловский поставил амбициозную задачу для Руха в новом сезоне УПЛ
Несмотря на потерю лидеров
около 1 часа назад
Григорий Козловский / Фото - Рух Львов
Основатель Руха Григорий Козловский оценил шансы повторить исторический максимум в УПЛ, заняв место в топ-6. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Конечно, хочется бороться за самые высокие места. Перед сезоном мы ставим задачу, что команда должна бороться за место в топ-6 чемпионата. Для этого мы будем мотивировать своих игроков, в том числе и финансово. Но главное для нас – играть в интересный футбол.