Павел Василенко

Центральный защитник Роман Дидык подписал трудовое соглашение с ЛНЗ. Срок действия контракта не сообщается, но ранее в отечественных СМИ была информация, что ЛНЗ может заплатить за Романа около миллиона евро.

Дидык является воспитанником Руха. В сезоне 2024/25 годов он провел за эту львовскую команду 30 поединков во всех официальных турнирах: два гола, две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 22-летнего центрального защитника в 800 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 ЛНЗ набрал 31 зачётное очко и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Этим летом черкасскую команду возглавил экс-наставник Руха Виталий Пономарёв.