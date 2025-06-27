Основатель Руха Григорий Козловский оценил готовность выпускников академии заменить лидеров, покидающих клуб. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Сила нашего клуба - в наших воспитанниках. Каждая новая волна молодежи, которая приходит и обучается в академии Руха, сильнее своих предшественников. Сейчас я вижу большой потенциал в игроках 2007-2008 годов рождения, которые уже стучатся в двери первой команды. Далее идут дети 2009-2010 годов рождения, в которых также очень большой потенциал, ведь с каждым годом наши воспитанники становятся все сильнее. Со временем мы получим очень серьезное усиление благодаря этим игрокам.

Мы воспитываем качественных игроков, которые востребованы на футбольном рынке, и это - часть нашей философии. Наша задача - воспитать как можно больше талантливых и профессиональных молодых игроков. Мы не хотим ждать до 20-22 лет и говорить, что у нас играют молодые футболисты. Та же Барселона с 17-18-летними игроками в составе доходила до полуфинала ЛЧ и выигрывала один из лучших европейских чемпионатов и не боится доверять юным игрокам, так почему мы должны бояться?

Мы готовы на такие шаги и верим в своих воспитанников. Я четко знаю, что наши дети еще удивят всех и скоро все узнают имена наших футболистов, и эти звездочки засияют на футбольном небосклоне!, - рассказал Козловский.