Красников отреагировал на информацию о том, что ассистент Моуринью может возглавить Металлист
Ясное заявление функционера
15 минут назад
Накануне ряд итальянских СМИ опубликовали информацию, которую охотно распространили отечественные журналисты, что ассистент главного тренера турецкого Фенербахче Жозе Моуринью Сальваторе Фоти вскоре может стать новым главным тренером Металлиста.
Однако первый вице-президент харьковского клуба Евгений Красников в интервью сайту Sport-express.ua подобный инсайд опроверг.
«Полная чепуха! Я впервые об этом слышу, и эта информация не имеет под собой никакой основы. Я не знаю, кто такое написал и, самое главное, – зачем. Андрей Анатольевич Анищенко – прекрасный тренер и человек. Руководство Металлиста полностью удовлетворено его работой, и Андрей Анатольевич пользуется неограниченным кредитом доверия».
Металлист в сезоне 2024/25 годов занял шестое место в итоговой турнирной таблице Первой лиги Чемпионской группы.