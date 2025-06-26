Хорватский защитник Анте Бекавач должен появиться в расположении Кривбаса на сборах в Словении.

23-летний игрок находится в статусе свободного агента. Бекавач должен закрыть проблемную позицию левого фулбека, где Патрик ван Леувен некоторое время не сможет рассчитывать на Ивана Дибанго, который восстанавливается после сложной операции.

Последним клубом в биографии Бекавича был Посушье из Боснии и Герцеговины.

Формируется новая команда. Какое видение будущего Кривбаса среди игроков?