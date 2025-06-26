Кривбасс на сборах просмотрит легионера
Назначенный заменить лидера команды
около 2 часов назад
Фото - ФК Кривбасс
Хорватский защитник Анте Бекавач должен появиться в расположении Кривбаса на сборах в Словении.
23-летний игрок находится в статусе свободного агента. Бекавач должен закрыть проблемную позицию левого фулбека, где Патрик ван Леувен некоторое время не сможет рассчитывать на Ивана Дибанго, который восстанавливается после сложной операции.
Последним клубом в биографии Бекавича был Посушье из Боснии и Герцеговины.
Формируется новая команда. Какое видение будущего Кривбаса среди игроков?