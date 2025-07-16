Кривбасс нашел усиление на рынке УПЛ
Детали возможного перехода
около 1 часа назад
Фото - Рух Львов (2024/2025)
Кривбасс проявляет интерес к полузащитнику Руха Остапу Притуле, сообщает Sport.ua.
По информации источника, сделка близка к завершению.
25-летний футболист выступает за Рух с 2020 года: 91 матч. 5 голов, 5 голевых передач.
В предыдущей кампании Остап провел 21 матч: 2 гола, 1 ассист.
Соглашение между клубом и футболистом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Притулу в 600 тысяч евро.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.