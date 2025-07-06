Кривбасс и Карпаты согласовали годичную аренду вратаря Александра Кемкина, сообщает пресс-служба клуба.

По окончании сезона 2025/26 Кривбасс будет иметь право выкупить контракт. В новой команде вратарь будет играть под номером 12.

Кемкин призван заменить в Кривбассе Андрея Клещука, который как свободный агент подписал контракт с Карпатами.

Ранее сообщалось, что в услугах Кемкина была заинтересована Александрия.

Кемкин сыграл в дебютном сезоне за Карпаты 19 матчей, а во второй части чемпионата уступил место в воротах Якову Кинарейкину.