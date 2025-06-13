Вратарь Карпат может перейти в Александрия
Футболист близок к смене клубной прописки
26 минут назад
Фото: ФК Карпаты
Вратарь львовских Карпат Александр Кемкин перейдет в Александрию. Как сообщаеталександр, «горожане» договорились о переходе 22-летнего украинского голкипера.
Львовский клуб готов отпустить своего футболиста, так как нашел ему замену – экс-вратаря криворожского Кривбасса Андрея Клещука.
По информации источника, Александрия и Карпаты провели успешные переговоры, сторонам осталось обсудить последние детали будущей сделки.
По итогам прошлого сезона Александрия заняла второе место в турнирной таблице УПЛ.