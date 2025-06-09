Криворожский Кривбасс подписал трехлетний контракт с новым главным тренером — им стал 55-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

— Рад, что получил приглашение возглавить Кривбасс. Это клуб с большими традициями. Хочу, чтобы наша команда демонстрировала атакующий, зрелищный футбол. У нас есть хорошие игроки, и наша задача — помочь им развиваться и достигать результатов в долгосрочной перспективе, — отметил новый наставник Кривбасса.

Патрик ван Леувен родился 8 августа 1969 года в городе Ассен, Нидерланды. Тренерскую карьеру начал в 2000 году, став координатором академии Фейенорда, где работал до 2006 года. Позже занимал руководящие должности в академиях Шахтера (2006–2013), Кайрата (2013–2015), Маккаби Тель-Авив (2016–2020), а также работал главным тренером в Маккаби, Заре, Шахтере и Металлисте 1925.

Достижения: обладатель Кубка Израиля (2021), лучший тренер УПЛ сезона 2022/2023. Имеет тренерскую лицензию категории PRO УЕФА. Примечательно, что свою первую тренерскую лицензию ван Леувен получил в 21 год.

Как футболист (позиция — полузащитник) выступал в Спарте Роттердам (1991–1994) и Хелмонд Спорт (1994–1996). Завершил карьеру в 27 лет из-за травм.