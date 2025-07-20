Кривбасс перед стартом в УПЛ проверил себя на фоне Динамо
Криворожцы завершили предсезонную
около 3 часов назад
Кривбасс в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провел свой заключительный спарринг против самого титулованного хорватского клуба - Динамо Загреб.
Играя в 11 в меньшинстве после удаления Юрчоца, Кривбасс смог отметиться первым, однако в итоге Динамо в полной мере воспользовалось численным преимуществом, тогда как украинцы преимущественно вынуждены были отрабатывать в защите.
Финальный свисток зафиксировал победу Загреба со счетом 5:1.
Контрольный матч
Динамо З - Кривбасс 5:1
Голы: Видович, 20, Любичич, 39, 47, Варела, 79, Вильвальд (автогол) 81 – Мендоза, 16.