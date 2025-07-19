Кривбасс подписал ещё одного легионера.
Седьмой новичок криворожского клуба этим летом
32 минуты назад
Фото: ФК Кривбасс
Кривбасс объявил о подписании центрального защитника Карлоса Рохаса. Венесуэльского игрока взяли в аренду на один сезон у Депортиво Ла Гуайра, сообщает официальный сайт криворожского клуба.
21-летний футболист выступает за молодежную сборную Венесуэлы, а также успел получить один вызов в национальную команду Венесуэлы.
Рохас стал седьмым новичком Кривбасса этим летом.
Торрес – воспитанник Депортиво Ла Гуайра Каракас, Венесуэла. Прошел все системы клуба – от юношеской и молодежной до основной команды.
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