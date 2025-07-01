Бывший защитник Интера Майами, Шахтёра и сборной Украины Сергей Кривцов поделился планами на будущее и назвал причину, по которой не продолжил карьеру в МЛС.

Мне очень понравилась лига МЛС – и с точки зрения картинки, и в плане шоу, и в плане игры. Было желание остаться, но сейчас понимаю, что бюджеты в командах уже сформированы, и, наверное, уже нужно искать какой-то клуб – из Европы, из Азии, я не знаю.

Но сейчас я понимаю, что, наверное, это трансферное окно будет, как лакмусовая бумага. Если я найду команду, я продолжу еще, как Бог даст, 2-3 года, а потом уже будем смотреть дальше.

Вообще-то не рассматривал Украину – не потому, что УПЛ сейчас не на том уровне или какие-то там футболисты молодые, а просто в целях безопасности детей. Потому что мы говорили с женой очень много на эту тему – что отдельно мы не можем жить.

Мы всегда ругаемся, всегда какие-то у нас недоразумения – то есть мы должны быть вместе. Но я понимаю: если у меня есть такая возможность, чтобы мои дети жили в безопасности, учились в лучших школах, университетах, то я со своей стороны буду это делать.

Сильно конкретного ничего из МЛС сейчас нет. Было 2 – 3 варианта из Европы, но, как я говорю, на то время я рассматривал конкретно Америку и хотел там остаться. Сейчас я открыт к предложениям. Есть какие-то варианты, но пока так, на карандаше.

Думаю, я не открою Америку, если скажу, что все равно при выборе смотришь на зарплатную ведомость. Конечно, тебе надо кормить, как Селя говорил, свою семью 😁. Был хороший вариант, но тоже он был на карандаше. Сейчас это Сан-Диего – новый клуб в МЛС.

Были разговоры у нас за контракт, с каким-то дальнейшим будущим там, как я для себя увидел. Потому что клуб молодой, амбициозный. Владельцы Сан-Диего также являются владельцами Нордшелланна – то есть более такой европейский подход у них был. Наверное, если будет такой вариант с будущим в структуре клуба, я выбрал бы лучше это, чем хорошую зарплату, условно, в Дубае.