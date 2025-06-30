Бывший центральный защитник Интер Майами Сергей Кривцов рассказал, насколько велико влияние Лионеля Месси на игроков американского клуба.

«Когда он пришел в команду, я чувствовал себя словно в музее мадам Тюссо.

Я смотрел на него и не понимал, что вот он здесь в моей команде. После приезда Месси все сотрудники клуба были очарованы харизмой аргентинца и не могли от него отвести взгляд. А некоторые даже боялись зайти в раздевалку, когда он там был.

Он пришел – он получил часть этого клуба и он тоже, наверное, видит какое-то будущее своего клуба по-своему. Из того, что я знаю, изменилось все: от академии, от тренера по вратарям до менеджера главного клуба почти все стали аргентинцами.

Кто-то мне сказал, не знаю, насколько это правда, что директор академии – это его лучший друг», – рассказал Кривцов в интервью YouTube-каналу Дениса Бойко.