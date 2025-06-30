Кривцов — о Месси: «Некоторые даже боялись зайти в раздевалку»
Украинец играл в одной команде с аргентинцем
около 2 часов назад
Бывший центральный защитник Интер Майами Сергей Кривцов рассказал, насколько велико влияние Лионеля Месси на игроков американского клуба.
«Когда он пришел в команду, я чувствовал себя словно в музее мадам Тюссо.
Я смотрел на него и не понимал, что вот он здесь в моей команде. После приезда Месси все сотрудники клуба были очарованы харизмой аргентинца и не могли от него отвести взгляд. А некоторые даже боялись зайти в раздевалку, когда он там был.
Он пришел – он получил часть этого клуба и он тоже, наверное, видит какое-то будущее своего клуба по-своему. Из того, что я знаю, изменилось все: от академии, от тренера по вратарям до менеджера главного клуба почти все стали аргентинцами.
Кто-то мне сказал, не знаю, насколько это правда, что директор академии – это его лучший друг», – рассказал Кривцов в интервью YouTube-каналу Дениса Бойко.
В начале декабря Интер Майами официально попрощался с украинским защитником, поскольку у него завершился контракт.
Кривцов стал игроком Интер Майами зимой 2023 года. 33-летний защитник провел за американский клуб 63 матча, в которых забил два мяча и отдал один ассист.