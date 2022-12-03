Самая большая драма ЧМ-2022. Германия проигрывала Коста-Рике, затем забила трижды, но все равно вылетела из турнира
Кроос назвал главную причину невыхода Германии из группы
Полузащитник считает, что у игроков нет стойкости
Тони Кроос / Фото: Twitter
Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался в эфире Magenta TV о вылете Германии с чемпионата мира Катаре.
Германия не должна дважды подряд вылетать с чемпионата мира на групповом этапе. Мне кажется, проблема не в качестве игроков, а в отсутствии автоматизма и стойкости.Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией.
У нас есть лидеры и игроки, которые громко заявляют о себе на поле. Иногда даже слишком громко, в случае с Киммихом.
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