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Текбол. Чемпионат мира. Германия

Кроос назвал главную причину невыхода Германии из группы

Полузащитник считает, что у игроков нет стойкости
Футбол Чемпионат мира по футболу
18:46
Кроос назвал главную причину невыхода Германии из группы
Тони Кроос / Фото: Twitter

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался в эфире Magenta TV о вылете Германии с чемпионата мира  Катаре.

Германия не должна дважды подряд вылетать с чемпионата мира на групповом этапе. Мне кажется, проблема не в качестве игроков, а в отсутствии автоматизма и стойкости.

У нас есть лидеры и игроки, которые громко заявляют о себе на поле. Иногда даже слишком громко, в случае с Киммихом.

Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией.
Денис Седашов
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Теги

Тони Кроос сборная Германии (футбол)

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