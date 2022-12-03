Сборная Украины разгромила Косово и находится в шаге от выхода в третий раунд отбора на ЧМ
Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией
Один из голов забил этнический албанец
Президент Косово Вьоса Османи поздравила сборную Швейцарии с победой над Сербией на ЧМ-2022.
«Молодцы, албанцы».
Bravo shqipe pic.twitter.com/nFzcKKnsNb— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 2, 2022
Отметим, что один из голов забил этнический косовский албанец Джержан Шакири.
Швейцария сыграет с Португалией в 1/8 финала.
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