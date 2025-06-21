Крупский после вылета молодежной сборной на Евро-2025 извинился перед болельщиками
Команда Унаи Мельгосы пролетела мимо четвертьфинала
около 2 часов назад
Защитник Металлиста 1925 и молодежной сборной Украины Илья Крупский оценил игру сине-желтых на Евро-2025.
Мало слов, которыми могу передать сейчас свои собственные эмоции. Единственное, что хочу сказать - мы очень сильно хотели показать лучшую игру и пройти как можно дальше.
С игрой у нас получалось, но с результатом - не очень, за что искренне извиняемся перед всеми, кто за нас болел. Мы понимаем, насколько это было важно для многих - не только для нас лично.
Верю, что впереди у Украины еще много побед - и в молодежном футболе, и во взрослом, - написал Крупский в Instagram.
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Ранее мыслями относительно игры поделился главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса.
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