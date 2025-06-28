Сергей Стаднюк

В День Конституции Украины, 28 июня, начнется плей-офф Клубного чемпионата мира-2025. Начинаются матчи на выбывание со стадии 1/8 финала.

Первой игрой данного этапа станет классическое бразильское противостояние между Палмейрасом и Ботафого. Всего команды сыграли между собой 78 матчей. Побед больше у «зелено-белых» – 32, успехов «черно-белых» и ничьих поровну – по 23.

Однако на международной арене в противостоянии ситуация кардинально противоположная. Всего на турнирах под эгидой КОНМЕБОЛ соперники провели 7 встреч, и более чем в половине из них победу праздновал Ботафого – в четырех. Один раз была зафиксирована ничья, еще дважды выиграл Палмейрас.

Снова из-за дисквалификации Михаила Мудрика на Клубном чемпионате мира не состоится украинское дерби. В 1/8 финала Челси встретится с Бенфикой Анатолия Трубина. Голкипер сборной Украины уже стал лучшим игроком матча с Баварией (1:0). Сможет ли вратарь «протянуть» свою команду до четвертьфинала?

Также в субботу состоится финал чемпионата Европы-2025. Правда, молодежного. Обидчик обидчика сборной Украины, Нидерландов, сыграет против фантастической атаки Германии. Остановит ли защита англичан Вольтемаде и компанию?

22:00 | U-21. Англия – Германия. Прямая трансляция