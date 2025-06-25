Сергей Стаднюк

Португальская Бенфика одержала сенсационную победу в матче заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 против Баварии (1:0). Таким образом, «орлы» с первого места вышли в плей-офф турнира.

Этот результат был бы невозможен без фантастического сейва голкипера Анатолия Трубина на последних минутах после выхода Сане один на один. Именно украинца ФИФА признала лучшим игроком матча.

Страж ворот Бенфики после игры сфотографировался с памятной статуэткой.

🌟 Player of the match trophy, don't worry you're in safe hands! 😎 pic.twitter.com/Nln1ocQ0nl — SL Benfica (@SLBenfica) June 24, 2025

Хотя точность передач Трубина оставляла желать лучшего (19 точных из 36, 53%), четыре сейва украинца спасли команду в этом матче. Также на счету футболиста два перехвата мяча в верховой борьбе. Игрок получил одну из самых высоких оценок 7.4.

После игры Трубин тепло пообщался со своим визави Мануэлем Нойером.

Напомним, в параллельной встрече Эдинсон Кавани и компания не победили команду, которая до этого пропустила 16 мячей за два матча (1:1).