Кучер назвал главную причину провала сборной Украины в Канаде

Главный тренер Черноморца Александр Кучер прокомментировал поражение сборной Украины Канаде (2:4) в рамках Canadian Shield. Его слова приводит Sport-Espress.

Недавно закончился чемпионат Украины, и ребята играли на уставшем. Не стоит забывать, что в Канаде другой часовой пояс и необходима акклиматизация. Эти факторы и повлияли на результат. Наши игроки допускали детские ошибки, местами не хватало концентрации, внимания, и из-за этого мы пропустили такие неприятные голы в свои ворота.

Сюрпризы в составе? Никаких неожиданностей для меня не было. Играл вполне ожидаемый состав. Также Ребров просматривал новых ребят.

Забарный отыграл на своем уровне. Также мне понравился Гуцуляк, который неплохо вышел на замену. Но с таким результатом «Льва матча» трудно назвать. Хорошо, что хоть в конце забили два гола и немного скрасили это поражение. Однако команда проиграла, и осадок остался. Ошибки Матвиенко и Бондаря? Дай Бог, чтобы это были их последние ошибки в матчах за сборную. Я не вижу смысла вешать собак на кого-то одного. Проиграла вся команда, - объяснил Кучер.