Бывший защитник Левого Берега Владислав Шаповал подписал контракт с Кудривкой, сообщает пресс-служба клуба.

Свою профессиональную карьеру он начал в Волыни, после чего защищал цвета таких клубов, как Днепр-1, Агробизнес, Черноморец, Полесье и Левый Берег. За это время 30-летний футболист продемонстрировал надежность, стабильность и высокий игровой интеллект.

Основная позиция Владислава - центральный защитник, однако он также уверенно чувствует себя на фланге, играя левого защитника.

Кудривка в прошлом сезоне стала четвертой в Чемпионской группе Первой лиги. Клуб из Черниговщины впервые в истории вышел в УПЛ.