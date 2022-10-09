Лунин отстоял на ноль. «Реал» впервые не пропустил в этом сезоне Ла Лиги
Куртуа точно не помешает Лунину снова сыграть против «Шахтера»
Названы два других конкурента украинца в воротах «Реала»
09 октября 15:35
Фото - Реал Мадрид
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Варшаве примет «Реал». Встреча состоится 11 октября.
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился с заявкой на игру. В нее из-за травмы не вошел голкипер Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин снова получил шанс сыграть в главном еврокубке.
¡Nuestros convocados para el partido @FCShakhtar!#UCL pic.twitter.com/kZSAZv446a— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 9, 2022
Напомним, Лунин отстоял «на ноль» прошлый матч за «Реал».
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