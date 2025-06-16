Кварцяный вернется к тренерской работе? Специалист сделал заявление.
В настоящее время легендарный тренер является президентом Ассоциации футбола Волыни
около 2 часов назад
Известный специалист Виталий Кварцяный в интервью сайту Blik.ua намекнул, что, возможно, он еще вернется к тренерской работе.
«Мне не нравятся нынешние тенденции – что все нападающие должны отходить назад. Они же мешают полузащитникам! Я не хочу раскрывать все свои секреты, потому что, возможно, еще потренирую. Я уже не хотел работать, но когда вижу эти тактические, стратегические нюансы и перемещения нападающих назад, хочется изменить это. Я не могу спокойно смотреть на то, как защитники перепасовываются между собой, а нападающие отходят назад».
За время тренерской карьеры Кварцяный возглавлял луцкие Прилад, Подшипник, Торпедо и Волынь, запорожский Металлург, хмельницкое Подолье и Кривбасс из Кривого Рога.
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