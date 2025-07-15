Лацио определился с будущим Муссолини
Правнук дуче будет выступать в Серии Б
около 1 часа назад
Фланговый защитник Лацио Романо Флориани Муссолини в новом сезоне будет играть в составе Кремонезе, сообщает официальный сайт клуба.
Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини в большом футболе играет преимущественно за команды низших дивизионов, выступая за Пескару и Юве-Стабия.
В предыдущем сезоне Романо провел 37 матчей в Серии Б, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
В Италии не исключают вариант с трансфером Судакова в Наполи.
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