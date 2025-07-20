Полузащитник Атлетико Сауль разрывает контракт с «кольчонерос» и покидает клуб после 17 лет пребывания в клубе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Трабзонспор подпишет Сауля, как только будет достигнута устная договоренность.

Ожидается, что 30-летний испанец завершит переход в Трабзон на следующей неделе.

Если легенда Атлетико не передумает, то будет выступать в одной команде с Александром Зубковым, Данилом Сиканом и Арсением Батаговым.

Сауль провел в составе Атлетико 427 матчей и забил 48 голов, с которыми завоевал 7 трофеев. В 2017 году Сауль подписал с Атлетико контракт на 9 лет, который подходит к завершению следующим летом, проявив лояльность родному клубу.

В сезоне 2021/22 Сауль выступал в Челси, однако в Англии себя не показал.

Прошлый сезон играл в аренде за Севилью, где сыграл 26 матчей и отметился голом и шестью ассистами.

Опытный защитник Атлетико покинул клуб.