Опытный защитник Атлетико покинул клуб.
Футболист получил статус свободного агента
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Испанский защитник Сесар Аспиликуэта покинул Атлетико Мадрид после окончания срока действия контракта.
«Было приятно быть частью красно-белой семьи. Мне повезло разделить свою повседневную жизнь с замечательной группой людей, как на поле, так и за его пределами. Я хочу поблагодарить их всех за то, что они заставили меня почувствовать себя частью этой семьи с первого дня», — сказал 35-летний испанец.
Аспиликуэта сыграл 54 матча за Атлетико во всех соревнованиях с момента перехода из Челси в 2023 году.