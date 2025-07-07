Бывший полузащитник Барселоны и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич официально объявил о завершении профессиональной карьеры. О своем решении 37-летний футболист сообщил в прощальном видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях.

Ракитич провел наиболее яркий отрезок карьеры в составе Барселоны, где выиграл 13 трофеев, в частности Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок короля. В футболке национальной сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира в 2018 году и бронзовым призером мундиаля 2022-го.

Последним клубом в карьере хавбека стал Хайдук из Сплита. По информации хорватских СМИ, руководство клуба готово предложить Ракитичу одну из административных должностей в структуре Хайдука.