Легенда Челси настаивает на трансфере игрока сборной Украины
На фоне выступлений на КЧС
41 минуту назад
Анатолий Трубин/ Фото - Бенфика
Экс-футболист Челси и сборной Нигерии Джон Оби Микел оценил перформанс голкипера Бенфики Анатолия Трубина на Клубном чемпионате мира. Его слова приводит DAZN.
Мы говорили о нем перед игрой. Он провел блестящий турнир. Сегодня был один из тех дней, о которых нужно просто забыть. Я все еще считаю, что нам нужно подписать Трубина, - рассказал Оби Микел.
Ранее тренер Трубина отреагировал на вылет Бенфики из КЧМ.