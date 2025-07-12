Экс-капитан Зари Игорь Пердута высказался о переходе в состав Зари. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Рад присоединиться к такому коллективу, который всегда ставит очень высокие цели. Очень хорошая команда, мы очень часто пересекались в УПЛ, поэтому я очень рад, что нахожусь здесь.

В принципе, знаком со многими футболистами, мы знаем друг друга, но чтобы общаться - нет. Думаю, что проблем с адаптацией не должно быть. Думаю, что все будет нормально.

Жизнь так складывается - теперь я игрок Зари и сделаю все возможное, чтобы выполнить те задачи, которые нам ставят руководители клуба.

Мне хочется каждую игру выходить на поле и помогать команде – это для меня всегда на первом месте. Нет разницы, на какой позиции - мне хочется помогать команде на поле, - сказал Пердута.