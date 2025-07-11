Бывший капитан стал игроком Зари
Футболист недолго был без клуба
около 1 часа назад
Фото: ФК Ворскла
Луганская Заря официально объявила о подписании защитника Игоря Пердуты, который покинул полтавскую Ворсклу.
Футболист перешел в Зарю на правах свободного агента. Детали соглашения с экс-капитаном Ворсклы луганский клуб не разглашает.
Пердута выступал за Ворсклу с 2011 года с перерывом на аренду в Оболонь в 2012 году. На его счету 343 матча, три гола и 33 результативные передачи за полтавский клуб.
Заря в сезоне 2024/25 заняла седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 40 зачетных баллов.
2 августа Заря будет открывать новый сезон УПЛ матчем против ЛНЗ (18:00).
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