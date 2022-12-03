Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере

Матч против Австралии стал юбилейным для лидера сборной Аргентины

Лионель Месси / Фото - Getty Images

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины играет против Австралии. Данный матч стал одним из самых знаковых для Лионеля Месси.

Дело в том, что это юбилейная игра для нападающего «альбиселесте». Футболист провел уже 1000 встреч на профессиональном уровне.

Наибольшее количество матчей было в футболке «Барселоны» – 778. 169 игр Лео провел за сборную Аргентины и 53 – за ПСЖ.

Ранее футболист сборной Швейцарии Чердан Шакири повторил достижение Месси и Роналду.