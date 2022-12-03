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Текбол. Чемпионат мира. Германия

Шакири повторил достижение Месси и Роналду

Швейцария вышла в плей-офф
Футбол Чемпионат мира по футболу
10:28
Шакири повторил достижение Месси и Роналду
Фото: Goal.com

Швейцария обыграла Сербию (3:2) в матче ЧМ-2022.

Благодаря победе команда вышла в плей-офф ЧМ. В 1/8 финала швейцарцы сыграют с Португалией.

Одним из голов в матче отличился Джердан Шакири. Он забил на третьем ЧМ подряд.

Таким образом, хавбек повторил достижение Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые также забивали на трех ЧМ, сообщает Opta.

Отметим, что швейцарец играет в МЛС.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Швейцарии (футбол) Джердан Шакири

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