Бесполезная победа. Обзор матчей Камерун – Бразилия и Сербия – Швейцария
Шакири повторил достижение Месси и Роналду
Швейцария вышла в плей-офф
Фото: Goal.com
Швейцария обыграла Сербию (3:2) в матче ЧМ-2022.
Благодаря победе команда вышла в плей-офф ЧМ. В 1/8 финала швейцарцы сыграют с Португалией.
Одним из голов в матче отличился Джердан Шакири. Он забил на третьем ЧМ подряд.
Таким образом, хавбек повторил достижение Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые также забивали на трех ЧМ, сообщает Opta.
Отметим, что швейцарец играет в МЛС.
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