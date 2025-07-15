Экс-вратарь Реала, Валенсии и сборной Испании Сантьяго Каньисарес рассказал, кто, по его мнению, должен стать обладателем Золотого мяча в этом году. Его слова приводит COPE.

Ашраф заслуживает «Золотой мяч» в 20 раз больше, чем Дембеле, так же как и Витинья. Мне надоело, что его дают нападающим.

Время от времени его следует вручать крайнему защитнику, который провел такой сезон, как Ашраф, или полузащитнику, как Витинья. Это абсолютно нормально и нисколько не умаляет достоинства награды, - заявил Каньисарес.

Торжественная церемония вручения Золотого мяча состоится 22 сентября в Париже. Прошлогодним обладателем награды стал испанец Родри.