Легенда Реала: «Надоело, что Золотой мяч вручают нападающим»
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9 минут назад
Экс-вратарь Реала, Валенсии и сборной Испании Сантьяго Каньисарес рассказал, кто, по его мнению, должен стать обладателем Золотого мяча в этом году. Его слова приводит COPE.
Ашраф заслуживает «Золотой мяч» в 20 раз больше, чем Дембеле, так же как и Витинья. Мне надоело, что его дают нападающим.
Время от времени его следует вручать крайнему защитнику, который провел такой сезон, как Ашраф, или полузащитнику, как Витинья. Это абсолютно нормально и нисколько не умаляет достоинства награды, - заявил Каньисарес.
Торжественная церемония вручения Золотого мяча состоится 22 сентября в Париже. Прошлогодним обладателем награды стал испанец Родри.
Назван главный претендент на Золотой мяч 2025, Ямаль — второй, Салах — пятый.
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